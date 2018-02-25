البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يسلم سيارات إسعاف لبلدية إجدابيا

قام وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس، بتسليم سيارات إسعاف لبلدية اجدابيا، وذلك بحضور عميد البلدية سعد العكوكي.

ووفقا للمكتب الإعلامي للبلدية، فقد تم التسليم عقب الاجتماع الذي عقده ممثلو البرنامج خلال المدة الماضية مع العكوكي، ومدير عام المستشفى، حول احتياجات المستشفى.

فيما ستتم صيانة جهاز التصوير المقطعي، وتوفير مولد كهرباء في الأيام القليلة المقبلة.

حيث أكد العكوكي لفريق الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة حل المشاكل التي تواجه البلدية، وأهمها انهيار عدد كبير من خطوط الصرف الصحي.

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