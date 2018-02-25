مركز سبها الطبي يعلن حالة الطوارئ القصوى

أعلنت إدارة مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ القصوى في جميع أقسام وإدارات المركز.

وقالت إدارة المركز في بيان إن إعلان حالة الطوارئ جاء بسبب الأحداث التي تمر بها مدينة سبها.

وناشد مركز سبها الطبي جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور والالتزام والالتحاق بأعمالهم.

ولفتت إدارة المركز في بيانها إلى أنه تم افتتاح البوابة الخلفية للمركز المقابلة للسوق العام بمنطقة القرضة .

يشار إلى أن سبها تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات اللواء السادس مشاة ، من جهة، ومسلحين من التبو من جهة أخرى.

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