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ورشة عمل حول اتفاقية الثراث الثقافي غير المادي بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

برعاية اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع مصلحة الآثار، ومدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، أقيمت بدار الثقافة بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل حول اتفاقية الثراث الثقافي غير المادي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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