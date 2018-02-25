ورشة عمل حول اتفاقية الثراث الثقافي غير المادي بطرابلس

برعاية اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع مصلحة الآثار، ومدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، أقيمت بدار الثقافة بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل حول اتفاقية الثراث الثقافي غير المادي.

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