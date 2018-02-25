ماذا قال النائب سعيد عن المسؤولين المقيمين بالخارج؟

انتقد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، المسؤولين الليبيين الذين يعيشون خارج البلاد.

وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا تتوقع من مُحافظ أو مسؤول يعيش مع عائلته خارج الوطن أن يشعر بمعاناة الانتظار أمام المصارف وغلاء الأسعار، هذه هي الحقيقة”.

يشار إلى أن المواطن الليبي يعاني أزمات اقتصادية طاحنة كنقص السيولة المالية والوقود والدقيق واسطوانات الغاز ناهيك عن ارتفاع أسعارهم إن وجدوا.

وتضاف الأزمات الاقتصادية في ليبيا الى أزمات أمنية يعيشها المواطن تتمثل في إطلاق الرصاص العشوائي والقتل والخطف الناتجين عن انتشار الأسلحة وعجز مختلف الحكومات على جمعها.

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