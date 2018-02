«قنصو» يعلن تفاصيل انتخابات المجلس البلدي الزاوية

المتوسط:

أعلن وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق بداد قنصو، رسميا اجراءات التحضير لانتخابات المجلس البلدي في الزاوية، خلال مؤتمر صحفى بمديرية الأمن الوطني بالزاوية أمس.

وقال«قنصو»:« إن الخميس المقبل، الأول من شهر مارس، سيكون تاريخ تسجيل الناخبين، فيما سيدلي الناخبون بأصواتهم يوم الثامن والعشرين من إبريل القادم».

وأضاف« قنصو»، أن الترتيبات الأمنية والتجهيزات كلها متوفرة لانتخاب المجلس البلدي في الزاوية، رغم تأخرها لأكثر من أربع سنوات بسبب عدة ظروف البلاد.

يذكر أنه، قبيل المؤتمر، عقد اجتماع موسع لمناقشة آخر التجهيزات والترتيبات الأمنية اللازمة لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

