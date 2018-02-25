معيتيق يشارك في احتفالية جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمدينة مصراتة

عين ليبيا

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق مَساء أمس السبت، بالمشاركة في الاحتفالية التي أقامتها جمعية أبطال ليبيا لِفاقدي الأطراف بمدينة مصراتة، إحياءً للذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير.

حيث أشاد «معيتيق»، بحجم التضحيات التي قدمتها شريحة «مبتوري الأطراف» خلال الثورة، كونهم إحدى ركائز بناء الدولة في كل المجالات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهم ومَنحهم حقوقهم كاملة وتوفير كل احتياجاتهم التي يكفلها لهم القانون، ومشيراً لِدورهم البارز في السلام والاستقرار في ليبيا.

هذا وشاركَ في هذه الاحتفالية، العديد من النواب ووزير الداخلية ورئيسي هيئتي الشهداء والمفقودين والثقافة وعميد وأعضاء المجلس البلدي وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر غرفة العمليات العسكرية للبنيان المرصوص وآمر غرفة العمليات الخاصة مصراته وقنصل دولة تركيا لدى ليبيا والوفد المرافق له، حيثُ استعرض خلاله عرض مرئي أبرزت فيه ملاحم التضحيات لذوي الإعاقة مواقفهم في بناء الدولة، إضافة للأعمال التي قدَّمتها الجمعية، ومنها مشروعها الطموح الخاص بذوي الإعاقة، «المنتجع الطبي الترفيهي»، بالإضافة لرؤيتها المستقبلية للعام 2018.

وفي الختام قام «معيتيق» بـ جولة تفقدية داخل مركز تركيب وصيانة الأطراف الصناعية والمراجع العلاجي والترفيهي لذوي الإعاقة في مراحله الأخيرة، حيث أكدَّ على استمرار دعم المجلس الرئاسي للجمعية التي تمَّ إنشاؤها من أجل هذه الشريحة التي قدَّمت أطرافها حتى ينعم الليبيين بالحرية والسلام.

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