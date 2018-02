خاص – المتوسط

أعلن المتحدث الإعلامي باسم المجلس البلدي سرت، محمد الاميل، أن سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة لغرفة عمليات تأمين سرت تمكنت من انتشال صاروخ بارجة حربية من مخلفات الحرب، التي شهدتها المدينة خلال العام 2016 ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد ورود بلاغ للغرفة من أحد المواطنين بوجود قذيفة في ضواحي سرت.

وقال الاميل، في تصريح لـ«المتوسط»، إن السرية انتشلت الصاروخ الذي كان مخبئًا بإحدى مزارع منطقة الطويلة المجاورة لمزارع منطقة السواوة بسرت، بعد أن أبلغ أحد المواطنين الغرفة حفاظًا على الأرواح، مشيرا إلى أن الصاروخ نُقل إلى مكان آمن بعد انتشاله من موقعه إلى حين التصرف فيه ضمن مخلفات الحرب من قبل اللجنة المختصة

The post «عمليات سرت» تعثر على صاروخ بارجة حربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية