أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بنغازى قسم مكافحة الظواهر السلبية، استردادها معسكر «الدشم» التابع لأركان الدفاع الجوي.

وأضافت الإدارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن استرداد المعسكر تم بعد أن استولى عليه المواطنين، وأن عملية الاسترداد، تأتى ضمن حملة لاسترداد أملاك الدولة التي أستولى عليها المواطنين في المدينة.

