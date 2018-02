المتوسط:

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، أهمية دور المصارف التجارية في إعادة الإعمار من خلال دورهم التنموي والاستثماري، وذلك خلال تفقد جناح مصرف الجمهورية – الراعي الذهبي- للمؤتمر الليبي التركي للاستثمار والتنمية المقام في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح سيالة، في تصريحات صحفية، أنه يجب أن يتم الدفع بوضع الخطط والبرامج والرؤى لعودة الشركات التركية للاستثمار.

وكان وزير خارجية الوفاق برفقة وزير الاقتصاد الطاهر الجيهمي، زار جناح مصرف الجمهورية – الراعي الذهبي.

كما زارت الجناح بعض من الشركات التركية المعروفة بمجموعة (الدك) التركية وبعض الشخصيات المصرفية وشركات الاستثمار والمقاولات، وتم الحديث مطولا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

The post «سيالة» يتفقد جناح مصرف الجمهورية بمؤتمر إسطنبول ويؤكد: وضع الخطط ضرورة لعودة الاستثمار التركي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية