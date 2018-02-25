"رشوان" يكشف علاقة "صالح" بالأموال الليبية في الخارج

قال المسؤول المالي السابق سعيد رشوان، انه ليست لدى بشير صالح المدير السابق لمكتب الزعيم الراحل معمر القذافي أي علاقة بالأرصدة الليبية في الخارج.

وأضاف رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن علاقة صالح “بمحفظة إفريقيا (انتهت) منذ العام 2009 بعدما سلم إدارتها إلي إدارة أخرى” .

وتابع “أحب أن اعلم الجميع ومن يهتم بالأرصدة الليبية في الخارج” بأنها “أصول سائله أو غير سائله تدار من المؤسسات الليبية المنشأ بقوانين تخولها إدارة هذه الأموال في الخارج” وذلك “من خلال حسابات معروفه لدي إدارات هذه المؤسسات وهي مؤسسات محوكمه ومراقبة رقابة شديدة ولا يوجد أي شخص له حق التصرف فيها بشكل فردي أو حفظ أسرارها بمفرده لا بشير صالح ولا غيره والذي يجد ما يخالف هذا القول عليه إثباته وثائقاً” .

وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية أعلن قيام مجهولين بإطلاق الرصاص على صالح في مقر إقامته بعاصمة جنوب إفريقيا موضحا “أن صالح بخير ويتماثل للشفاء”.

وأكدت مصادر قيام مجهولين بتوقيف سيارة صالح والرماية عليه، حيث أصيب برصاصتين الأولى في الصدر والثانية في الحوض مضيفة انه نقل إلى المستشفى وادخل إلى غرفة العمليات.

يشار إلى أن صالح يقيم بمدينة جوهنسبرج بصفة لاجئ منذ مغادرته فرنسا خلال فترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012م.

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