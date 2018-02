المتوسط:

تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين مجموعات مسلحة وبعضها البعض في مدينة سبها.

وبحسب مصادر وشهود عيان، فأن المجموعات المسلحة، تبادلت القصف المدفعي فيما بينها، كما أنها استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات، في حين سمع دوي الانفجارات في كافة أرجاء مدينة سبها.

من جهته أعلن مركز سبها الطبي اليوم، حالة الطوارئ القصوى، بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة، مناشدا جميع والعناصر الطبية المساعدة، بضرورة الحضور والالتحاق بأعمالهم، مشيرا إلى فتحه الباب الخلفي للمركز، مقابل السوق العام بمنطقة القرضة.

The post تجدد الاشتباكات المسلحة في «سبها» والمركز الطبي يعلن «الطوارئ» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية