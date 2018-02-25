داعش يهدد بحرب استنزاف ضد مواقع الجيش

سلطت صحيفة الحياة اللندنية الضوء على نشاط تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، مشيرة إلى تهديدات التنظيم بإطلاق حرب استنزاف ضد المواقع الأمنية للجيش .

وكان تنظيم داعش قد قال عبر موقع النبأ، الذي ينشر أخبار عملياته القتالية في العالم، أنه سيطلق حرب استنزاف جديدة ضد المواقع الأمنية للجيش الليبي، خاصة بعد أن تبنى التنظيم هجمات شهدتها ليبيا أخيرا، أحدهما على بوابة الكنشيلو، جنوب منطقة ودان، واثنان آخران استهدفا بوابة التسعين شرق سرت، ومنطقة زلة جنوب الهلال النفطي، حيث قتل الجيش ثلاثة إرهابيين.

كما هدد التنظيم باستهداف منطقة الحفرة وسرت والهلال النفطي تحديدا.

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