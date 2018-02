تأجيل جلسة محاكمة خلية التخابر مع حماس لـ21 مارس المقبل.

المتوسط:

أجلت محكمة طرابلس جلسة محاكمة خلية التخابر مع حماس إلى يوم 21 مارس لطلب شهادة مأمور الضبط.

ويمثل المتهمون الأربعة،مروان الأشقر، براء الأشقر، مؤيد عابد، نصيب بشير، أمام القضاء في محاكمة تتعلق بالأمن القومي بعدما تم الكشف عن تجنيدهم كأطراف تعمل لحساب حركة حماس، وتقوم بإرسال معلومات سرّية وإفشاء الأسرار التي تتعلق بأمن الدولة في ليبيا.

وأوضحت الوثائق السرية، أن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام حول القضية، أفضت إلى أن المتهمين مطلوبون في عدة جرائم جنائية متمثلة في انضمامهم إلى تنظيم محظور قانونا وغير مرخص له بالعمل داخل الدولة الليبية وانضمامهم إلى ما يُسمّى بـ”حركة حماس” الفلسطينية”، و إذاعهم أسرارا تتعلق بالدفاع عن البلاد، واستعمالهم وسائل تقنية بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد، إضافة، إلى قيامهم بإفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة، وحيازتهم لأسلحة نارية مخالفة لأحكام القانون، وتهريبهم أسلحة نارية خارج الدولة الليبية إلى قطاع غزة في فلسطين.

وأوردت الوثائق الأمنية، أسماء المتهمين في هذه القضية، التي أوضحت أن جزءً منهم تم القبض عليه وهم: مروان الأشقر، براء الأشقر، مؤيد عابد، نصيب بشير، فيما البعض الآخر ما يزال هاربا من العدالة والمحاكمة، وهم: أحمد مصطفي، وائل أبوسبتال، أحمد ابودقه، أحمد المشيطي، أحمد الحاسي، محمود شبراوي، أحمد شوبير، محمود الحلات، علام بلال.

