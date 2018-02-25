ميناء بنغازي ينفي استقباله لباخرة “الطوب والمياه المعدنية”

أخبار ليبيا 24-خاص

نفى الناطق الرسمي باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبت، الأنباء المتداولة حول استقبال الميناء لباخرة محملة بحاويات مدعومة تحتوي على الطوب والمياه بدل المواد الغذائية.

وقال الشهيبي ، إن أخر البواخر التي وصلت إلى الميناء هي الباخرة “”MSC SHEILA يوم الخميس الماضي، وكان على متنها 143 حاوية تحمل بضائع مختلفة.

ويأتي هذا النفي بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت بالصور عن بوصول باخرة على متنها 40 حاوية محملة بالطوب وصلت يوم أمس إلى ميناء بنغازي بقيمة 8 ملايين دولار.

من جانبها، تحرت أخبار ليبيا 24 عن هذه الصور وتوصلت إلى أن إحداها تعود لحاويات تم ضبطها في 23 نوفمبر الماضي وهي محملة بالطوب الحجري والمياه المعدنية.

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