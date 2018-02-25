جلالة يبحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا ملف النازحين والمهجرين

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، رؤية الوزارة في معالجة المسائل المتعلقة بإنهاء معاناة النازحين، وأهمها عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم، حيث تم الاتفاق على أن يتم التنسيق المسبق فيما يتعلق بملف النازحين، ضمن إطار المصالحة الوطنية، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة.

هذا وأكد المبعوث الأممي غسان سلامة خلال اللقاء، دعم برامج عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، وذلك من خلال التنسيق مع نقطة الاتصال المعتمدة لدى الوزارة مستقبلا في قضايا النازحين داخليا .

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