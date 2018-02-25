صحة المؤقتة ترسل قافلة طبية لنازحي قرارة القطف

قامت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بتسيير قافلة طبية، لتقديم الخدمات الصحية لنازحي تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف غربي بني وليد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير غرفة الإسعاف والطوارئ في ديوان وزارة الصحة إبراهيم اليتيمي إن القافلة الطبية مكونة من مجموعة أدوية ومستلزمات ومعدات طبية …في مجال الإسعافات الأولية وعقار لدغ العقارب نظرا لإصابة عدد من الحالات في تلك المنطقة الصحراوية من أهالي تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف”.

‎وأضاف اليتيمي، أن القافلة احتوت أيضا على أسره طيبه تم تسليمها للمستشفي الميداني بمخيم قرارة القطف فيما تعمل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على تجهيز مستشفي ميداني متكامل بالإضافة إلى توفير الأدوية، لمن يعانون من أمراضا مزمنة مثل الضغط والسكري وبعض الأمراض الأخرى.

وكانت القافلة أرسلت بناء على تعليمات من وكيل عام وزارة الصحة، سعد عقوب وفق خطه طبية منظمه معده مسبقا، برئاسة رئيس غرفه الإسعاف والطوارئ الأستاذ إبراهيم اليتيمي، وعضوية كلا من مفتاح ناصر، وعبدالفتاح الوحيشي، ومحمد العبد، وعدد من موظفي الديوان في وزارة الصحة.

يشار إلى أن مخيم قرارة القطف الذي يتجمع فيه أهالي تاورغاء؛ يقع على بعد 85كم عن مدينة بني وليد؛ في حين يبعد عن مدينة تاورغاء مسافة 25كم.

وكان مسلحين تابعين للمجلس الرئاسي منعوا أهالي تاورغاء من العودة إلى منازلهم رغم أن رئيس المجلس فائز السراج حدد الأول من فبراير موعدا لعودتهم.

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