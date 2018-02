حملات توعية بالانتخابات للجاليات الليبية في أستراليا والأردن

المتوسط:

تتواصل حملة التوعية لتسجيل الناخبين في الخارج، بالتنسيق بين قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، و منسقي الانتخابات بالسفارات اللبيية، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية اليوم، تم توزيع المطويات الخاصة بالتسجيل على الجاليات الليبية في كل من أستراليا والأردن، كما قام منسق التوعية بالسفارة الليبية فى المملكة الأردنية بحملة توعية داخل المستسفيات للمرضى الليبيين، لتوضيح وتسهيل لهم المعلومات حول كيفبة التسجيل.

