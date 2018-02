«لوموند» الفرنسية: «الورفلي» جلاد ليبيا المفلت من العقاب

رصد وترجمة المتوسط:

سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على قرار الشرطة الدولية الإنتربول بضبط وإحضار آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” التابعة لعملية الكرامة محمود الورفلي، معتبرة إياه «جلاد ليبيا المفلت من العقاب”.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الورفلي يتمتع بحماية خاصة من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وأن آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” يواصل ما أسمته بـ«المذابح» دون عقاب في بنغازي.

وكانت الشرطة الدولية الجنائية، أعلنت عن مذكرة قبض حمراء، في حق آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” التابعة لعملية الكرامة محمود الورفلي.

وأوضحت الشرطة الدولية على موقعها الإليكتروني، أن المذكرة صدرت في حق الورفلي نظرا لارتكابه جرائم حرب في مدينة بنغازي، وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

جدير بالذكر، أن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي أعلن من قبل إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة في الجيش الليبي، موضحاُ أن الإفراج تم بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال “الورفلي” بسبب مزاعم عن دوره المباشر في 7 حوادث قُتل فيها 33 شخصا.

