داخلية المؤقتة توزع سيارات على مديريات الأمن

بدأت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في توزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن “هذه الخطوة تهدف لتقديم الدعم لكل المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة” .

وبين العريبي أن المركبات الآلية التي تم توزيعها تغطي“25”مديرية أَمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي من أمساعد إلى سرت وحتى الكفرة مرورا بالواحات جالو أوجلة وأجخرة موضحا أن من بين الجهات الأمنية التي تسلمت سيارات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة من السيارات تعتبر الأولى للعام الحالي 2018 .

وكانت الحكومة المؤقتة وزعت مركبات خاصة بمديرات الأمن في عامي 2016 -2017على مديريات كل من درنة والهلال والبيضاء وشحات والأبرق ومديريلا امن الجنوب والغرب.

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