رسمياً .. كاجمان يقدم استقالته من حزب”العدالة والبناء” دون توضيح الأسباب

ليبيا – قدم عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس السبت استقالته بشكل رسمي من حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية دون أن يذكر أسباب الاستقالة.

كاجمان أكد في نص استقالته الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على دور الحزب في المساهمة الفعالة بإخراج الاتفاق السياسي إلى حيز التنفيذ بما يلبي الحاجة الملحة لإنهاء حالة الانقسام والصراع السياسي في ليبيا.

وأبدى عضو المجلس الرئاسي شكره وتقديره على الثقة التي منحت له طوال فترة انضمامه لحزب “العدالة والبناء” .

يشار الى أن عبدالسلام كاجمان قد وصل الى المجلس الرئاسي بعد دعم حزب العدالة والبناء له أثناء توقيع اتفاق الصخيرات ليكون أحد الممثلين للحزب عن المنطقة الجنوبية داخل المجلس الرئاسي.

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