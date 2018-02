سبها الطبي: الوضع يتجه نحو الأسوأ في المدينة

خاص المتوسط

أكد مساعد مدير مركز سبها الطبي، أحمد عقيلة، أن الوضع يزيد سوء في سبها، عقب تجدد الاشتباكات بين المعارضة التشادية الموجودة في الجنوب الليبي والجيش في الجنوب، مشيرا إلى أن المعارضة تريد السيطرة على مناطق الجنوب بالكامل

وأكد عقيلة، في تصريح لـ” المتوسط” أن مركز سبها الطبي أعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع أقسام وإدارات المركز، متوقعا أن يسوء الوضع أكثر في الفترة القادمة.

وناشد عقيلة، جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور والالتزام والالتحاق بأعمالهم.

وتشهد سبها اشتباكات متقطعة بين قوات اللواء السادس مشاة، من جهة، ومسلحين من التبو من جهة أخرى.

