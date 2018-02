بعد بيان خطير يكشف الملابسات..«الوطنية للنفط» تطلب دعم صفتحها على الفيس بوك

المتوسط:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط:«تحاول العديد من صفحات الفتنة وعملاء الخارج خلط الأمور ووضعها في غير نصابها الصحيح من أجل خلق بيئة ملائمة لتنفيذ مخططاتهم وتقويض إنتاج بلادكم تمهيدا لإفلاسها ورهنها».

وتابعت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:« الجنوب ومشكلة الوقود، مشكلة اصبحت مزمنة يسئل عنها وزارتي الدفاع والداخلية وهناك عشرات المراسلات التي تمت عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط غير أنها لم تلقى أى آذان صاغية حتى اللحظة».

وأضافت المؤسسة:«جهاز حرس المنشآت النفطية (فرع فزان) هو جهاز يتبع وزارة الدفاع بشكل كامل، ووزارة الدفاع وحدها معنية بتلبية مطالبه من عدمها، ولهذا لا علاقة للمؤسسة الوطنية للنفط بتلك المشاكل على الإطلاق، وعليهم تحييد قوت الشعب عن صراعاتهم ومطالبهم حتى لا يتهمهم الشعب الليبي بالعمالة للخارج ويلعنهم التاريخ الى يوم يبعثون، نقسم لكم بالله ان كل ما ذكر اعلاه صحيح بنسبة 100% وهي ليست بمبرر لتقويض إنتاج البلد وبيعه للخارج فالحر يموت ولا يبيع وطنه».

وأردفت المؤسسة:«المحرضون وأبواق الفتنة يتحدثون أليكم ويحرضون لتقويض إنتاجكم بينما يعيش هم وابنائهم في أغلى عواصم العالم لأنهم باعوا وطنهم وقبضوا الأموال والجنسيات الأجنبية مقابل ذلك ولا يعنيهم مستقبل هذا البلد على الإطلاق».

وأعقبت المؤسسة، تصريحاتها بمنشور أخر قالت فيه:« الرجاء الدعم.. هناك بلاغات كثيرة على هذا المنشور لغرض حذفه بداعي أنه يتنافى مع قواعد الفيس بوك، الرجاء الدعم بمشاركته على أوسع نطاق إلا ستتعرض الصفحة للحظر ويكون العملاء قد حققوا ما أرادوا».

