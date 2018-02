المتوسط:

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره البرتغالي أوغستو سانتوس – الذي يصل اليوم إلى موسكو-الوضع في ليبيا والمنطقة.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول الملف الليبي، الذي سيكون من أهم الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش ، الذى سيبحث عدة أزمات دولية أيضا.

