سلامة يبحث مع جلالة جهود عودة نازحي تاورغاء

بحث المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أوضاع نازحي تاورغاء.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،أن سلامة اجتمع مع جلالة في طرابلس “لمناقشة عملية عودة أهالي تاورغاء ولإحاطة الوزير (جلالة) بمبادرات المصالحة الوطنية التي تقوم بها البعثة في ليبيا”.

وكان مسلحين تابعين للمجلس الرئاسي منعوا أهالي تاورغاء من العودة إلى منازلهم رغم أن رئيس المجلس فائز السراج حدد الأول من فبراير موعدا لعودتهم ما اضطر الأهالي للإقامة في مخيم قرارة القطف شرقي بني وليد.

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