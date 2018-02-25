وصول الزورق 106 إلى ميناء الخمس

أعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد طارق شنبور، وصول الزورق رقم 106 إلى ميناء الخمس البحري.

وأوضح شنبور، في تصريح للرائد، الأحد، أن الزورق كان يرسو بميناء بنزرت في تونس وأُجريت له الصيانة بموجب اتفاقية مبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 2013، مضيفا أن الزورق انضم للزورقين 109 و111؛ لتأمين الساحل البحري الليبي من منطقة تاجوراء، إلى زليتن شرق العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن ادارة أمن السواحل تعاني من نقص في الزوارق البحرية، وقد طالبت السلطات الإيطالية بتوفير 4 زوارق اضافية؛ لمراقبة السواحل والحد من الهجرة غير القانونية بموجب الاتفاقية الليبية الإيطالية الموقعة سنة 2008.

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