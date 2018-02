اجتماع أمنى وعسكري مع حكماء وأعيان جادو لبحث الوضع الأمني

المتوسط:

عقد عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري بجادو، اجتماعا مع الأعيان والحكماء، اليوم، لبحث الوضع الأمني.

وشدد الحضور، على ضرورة المحافظة على الوضع الأمني المستقر في مدينة جادو بشكل خاص وجبل نفوسة بشكل عام، إضافة إلى ضرورة وضع خطط للتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بمنطقة جبل نفوسة، وتوحيد جهود الضباط والعسكريين والأعيان وقادة السرايا الأمنية بما يحفظ الأمن وينشر الاستقرار في جادو والمنطقة.

