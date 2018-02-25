مسلحون يعتدون على عضو بمجلس إدارة الوطنية للنفط لإرغامها على التعاقد مع شركة كندية

خاطب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله السفيرة الكندية بعد اعتداء مجموعة مسلحة تابعة لهيثم التاجوري و هاشم بشر بقيادة الهادي عوينات علي عضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير في مكتبه و تهديده بالقتل لدفع المؤسسة للتعاقد مع إحدي الشركات الكندية تدعى ولتن سبق لها أن تقدمت للمؤسسة بعروض و لم تقبل.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد تعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها المجموعات المسلحة في طرابلس على خط التعاقدات النفطية.

وسبق لمجموعات مسلحة بقيادة الهادي عوينات و عمر جرناز و محمد البكباك قامت بخطف وزير المواصلات ميلاد معتوق خلال الفترة الماضية لإرغامه علي إيقاف العمل بالعقد الموقع مع مجموعة الشركات الإيطالية لإنشاء مطار طرابلس و التعاقد مع شركة (إنجاز ) من طرفهم التي يملكها رجل الأعمال إبراهيم دبيبة و شخص يدعى سراج الشويهدي.

وبحسب مصادر موثوق فيها أحيطت جهات دولية علما بما تقوم به هذه الميليشيات من عمليات ابتزاز بعلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول مدى إمكانية استمرار الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق في ظل ماتقوم به هذه الميليشيات.

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