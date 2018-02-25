مكتب الخدمات الضمانية المرج يكرم عدد موظفيه

المرج 25 فبراير 2018 (وال)- كرمت إدارة مكتب الخدمات الضمانية في المرج اليوم الأحد، عدد من الموظفين لحصولهم على درجة تميز الأداء بشهادة مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالإدارة العامة للصندوق الضمان الاجتماعي .

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمكتب الخدمات الضمانية، بحضور الموظفين الخمسة وهم : صالح محمد عبد الكريم ، وعبد الحليم حسن الدينالي، ومحمد عبد الخالق، وعبد الرحيم فرج عبد الرحيم، ونجلاء سعيد نجم، بعد صدور تقرير خاص للجنة متابعة أعمال منظومتي المحفوظات والشؤون العاملين.

وأعرب أحد الموظفين المكرمين محمد عبد الخالق – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – عن امتنانه وشكره لإدارة مكتب الخدمات الضمانية في المرج، التي أتاحت لهم المناخ المحفز للتميز .

وقال محمد عبد الخالق إن تكامل الأدوار هو أساس صناعة التميز، والسبب إلى الارتقاء السريع والتحسن في الخدمات الاجتماعية، مضيفاً أن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر لهم ورسالة ودعوة إلى بقية الزملاء للسير على هذا الدرب . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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