‘الشكشاك’ يدين تخاذل بعثة الأمم المتحدة تجاه مهجري تاورغاء

استنكر رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبد الرحمن الشكشاك ” صمت الجهات الدولية والحكومية إزاء أزمة مهجري تاورغاء بقرارة القطف شرقي بني وليد، منذ بدايتها وحتى الآن.

وأوضح الشكشاك أن هناك أكثر من 250 عائلة في مخيم قرارة القطف، تعاني ظروفا إنسانية صعبة للغاية منذ ما يقرب من 25 يوما، من بينها النقص في الخيام حيث تقطن كل ثلاث عائلات في خيمة واحدة، فضلا عن نقص دورات المياه وكذلك الدواء ومياه الشرب وانتشار الأمراض بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

وأفاد ” الشكشاك” بأن هناك ثلاثة أشخاص من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة توفوا داخل المخيم نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وقال “الشكشاك ” إن المجلس لايزال على تواصل مع قبائل مصراته من أجل إنهاء معاناة مهجري تاورغاء لتمكينهم من العودة إلى مدينتهم ،معربا عن اعتزازه وتقديره لكل من تضامن مع نازحي تاورغاء وقدم الدعم النفسي واللوجستي، مؤكدا أن ذلك دليل على اللحمة الاجتماعية بين الليبيين.

من جانبه أعلن منسق اجتماع اللجنة المشكلة من أهالي تاورغاء في مصراته فتحي أبوشعالة، اليوم الأحد، أن اللجنة تسعى للقاء مصالحة بين مصراته وتاورغاء في الأيام القادمة داخل ليبيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمني سيكون في صدارة بنود الاتفاق بين البلدتين.

وأكد أبو شعالة تشكيل لجنة من مصراته مكونة من 16 شخصًا من المجتمع المدني واتحاد الثوار والمجلس البلدي وأهالي الشهداء والمفقودين والمتضررين وغيرهم، لصياغة ما تداوله الأهالي بشأن ملف تاورغاء.

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