الزوي: دعم القوات المتمركزة في درنة بسرية مقاتلة من الصاعقة

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي، عن تجهيز سرية قتالية للتوجه إلى مدينة درنة.

وقال الزوي، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” انه يجري “تجهيز سرية قتالية من الكتيبة الأولى سميت (جحيم الصاعقه المقاتلة ) وهى تستعد الآن للتوجه إلى درنه”.

وتجددت الاشتباكات ليلا بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة والمدرجة على لائحة الإرهاب.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن قوات الجيش المتمركزة في المحور الجنوبي لدرنة تعاملت بالمدفعية الثقيلة مع الجماعات الإرهابية؛ المتمركزة بمنطقة (كسارة زيدان) في محور الظهر الحمر بالمدينة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش التي تستعد لدخول درنة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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