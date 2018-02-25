مقتل طفلة وإصابة امرأة في اشتباكات سبها جنوب ليبيا

أفاد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، بمقتل طفلة وإصابة امرأة أخرى جراء الاشتباكات التى شهدتها مدينة سبها، جنوب ليبيا، الجمعة الماضية.

وأضاف الوافي في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أن المراة أصيبت في ساقها بطلق ناري نوع كلاشنكوف وحالتها مستقرة حتى الآن، أما الطفلة فكان مكان الإصابة عيار ناري بالكتف حيث استقرت في القلب لتفارق الحياة على إثرها.

ودعا الوافي إلى تجنيب المدنيين والأبرياء ومركز سبها الطبي القتال، رافضا استهداف المرضى أو المارين بجانب المركز لأنه موقع صحي لا شأن له بالصراع الجاري في المدينة.

وشهدت مدينة سبها جنوب ليبيا، اليومين الماضين، توترا أمنيا كبيرا، على خلفية اشتباكات بين مجموعات مسلحة في المدينة من قبيلة التبو وأولاد سلميان، منذ الجمعة الماضي.

ويعاني الجنوب الليبي من تدهور في الأوضاع الأمنية، مما أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطن، خاصة بعد سيطرة ما يعرف بقوات الكرامة على المنطقة وانسحاب القوة الثالثة التابعة لرئاسة الأركان بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر