«بازنكة»: الجنوب الليبي يُعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مُنذ سنوات

قال أحد نشطاء قبيلة التبو، إسماعيل بازنكة، إنَّ الجنوب الليبي يُعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مُنذ سنوات، وهذا ينعكس بالطبع على الأوضاع المعيشية للقبائل.

وأشار «بازنكة»، إلى أنَّ: «ضُعاف النفوس يتوجهون إلى طرق غير مشروعة لتأمين مصادر دخلهم، ومنها الحرابة والسرقة، التي تنتهي غالبًا بقتل الضحية… وهذه الاعتداءات تدفع أسرة المجني عليه للقصاص بأنفسهم، مُستغلين غياب أجهزة الدولة… فيبدأ مسلسل الثأر».

ولفت «بازنكة»، إلى أن وجود قوات المُعارضة الأفريقية على الأراضي الليبية، ليست أمراً جديداً، وقال إن «معمر القذافي كان يَأويهم لأهداف خاصة»، مشيرًا إلى أنَّه: «بعد الانقسام السياسي في 2014 فإن غالبية الأطراف السياسية استعانت بهم كمرتزقة لتقوية موقفها العسكري، لكن عندما بدأ المجتمع الدولي في ملاحقة الأطراف التي تأوي المعارضة الأفريقية، بدأ التنصل منهم وإلصاقهم بالتبو».

