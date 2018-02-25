أبوالغيط: يجب تكاتف الجهود الدولية لمساندة القضية الفلسطينية

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم 25 الجاري، السيد "خوزيه إريازا" وزير خارجية فنزويلا والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول أهم القضايا التي تشهدها الساحة الدولية خلال المرحلة الحالية، وأخر تطورات الأوضاع في كل منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على إعطاء دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة للعلاقات ما بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والاستفادة من الآليات القائمة بين الطرفين، وعلى رأسها صيغة القمة العربية/ اللاتينية، في تحقيق هذا الهدف.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام حرص على الإعراب عن تقديره للمواقف الفنزويلية الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن التطورات الحالية التي تشهدها هذه القضية تستدعي تكاتف كافة الجهود الرامية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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