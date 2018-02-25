المفوضية العليا تعلن أعداد الناخبين المسجلين في الخارج

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 4241 ناخب خلال الفترة من 1 فبراير الجاري وحتى أمس السبت.

وأوضحت المفوضية في رسم بياني أدرجته على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعلى عدد للناخبين جرى تسجيله في بريطانيا “832” ناخب واقل عدد في قبرص “6” ناخبين.

وكانت المفوضية أعلنت أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ عند إغلاق باب تسجيل الناخبين في الداخل 15 فبراير الجاري 2432502 ناخب منهم 1399540 من الرجال 1032962 نساء.

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