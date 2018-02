«حسني بي»: النقد غير متوفر بالمصارف.. ودعم المحروقات لا يذهب لمستحقيه

المتوسط:

قالَ رجل الأعمال الليبي، حسني بي، إنَّ الوضع المالي للبلاد جيد، إلا أنَّ الوضع الاقتصادي سيئ وانكماشي»، في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية للحكومة التي لا تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار «حسني بي»، خلال تصريحات صحافية،: «مأساة في فارق سعر الصرف الذي وصل إلى 700 في المائة والآن 500 في المائة فارقًا بين السعر الرسمي والموازي ويعتبرونه (الحكومة) تحسناً».

ولفت «حسني بي»،: «النقد غير متوفر بالمصارف ويتاجر به بفارق 30 في المائة… ودعم المحروقات لا يذهب لمستحقيه».

