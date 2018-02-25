تواصل حملات توعية الجاليات الليبية في الخارج بالانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تواصل حملات توعية الجالية الليبية في الخارج بضرورة التسجيل في سجل الناخبين.

وبينت المفوضية في تدوينة لها بموقع”فيسبوك” انه جرى توزيع المطويات الخاصة بالتسجيل في الانتخابات على الجاليات الليبية في كل من (استراليا -الأردن) وذلك بالتنسيق بين قسم العمليات الخارجية بالمفوضية ومنسقي الانتخابات بالسفارات اللبيبة.

وأوضحت المفوضية أن منسق التوعية بالسفارة الليبية في الأردن قام بحملة توعية داخل المستشفيات للمرضى الليبيين، لتعريفهم بكيفية التسجيل في الانتخابات.

وأعلنت المفوضية أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 4241 ناخب خلال الفترة من 1 فبراير الجاري وحتى أمس السبت موضحة أن أعلى عدد للناخبين جرى تسجيله في بريطانيا “832” ناخب واقل عدد في قبرص “6” ناخبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية