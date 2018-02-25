28 إبريل القادم موعد انتخاب المجلس البلدي لمدينة الزاوية غرب طرابلس

حددت وزارة الحكم المحلي في حكومة والوفاق الوطني، يوم الثامن والعشرين من إبريل القادم، موعدا لبدء المرحلة الأولى في الاستحاق الانتخابي لمجلس مدينة الزاوية البلدي.

ويأتى هذا الإعلان عقب زيارة وزير الحكم المحلي بداد قنصو إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس، التي ناقش فيها الأسباب الذى أدت إلى تأخير هذا الاستحاق الانتخابي إلى الآن، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي على فيسبوك.

وأرجع قنصو تأخير هذا الاستحاق إلى المشاكل المتعددة التى شهدتها المدينة سابقا، مؤكدا معالجة هذه المشاكل وحان وقت تنفيد هذا الاستحقاق الانتخابي لأهل الزاوية.

يُذكر أن مدينة الزاوية لم تشهد انتخابات مجلسها البلدي، بسبب المشاكل الأمنية التى كانت تمر بها أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل عام 2011 بتيسير الخدمات في المدينة.

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