وزير الاقتصاد التركي: ليبيا وتركيا يكملان بعضهما ولا يمكن أن يكونا منافسين

ليبيا – قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس السبت إنه من المقرر عقد لقاءات تجمع المسؤولين ببلاده مع حكومة الوفاق لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية وبحث إنجاز مشاريع جديدة.

وأوضح زيبكجي في كلمة له ألقاها بمؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي الذي احتضنته مدينة إسطنبول بحسب وكالة “الاناضول” الإخبارية أن حكومة الوفاق ستحدد أولوياتها والجانب التركي سيقوم بدوره بما يقع على عاتقهم من مهمات وفقاً لهذه الأولويات.

وأكد وزير الاقتصاد التركي على أن تركيا و ليبيا بلدان يكملان بعضهما ولا يمكنهما أن يكونا منافسين لبعض.

يشار إلى أن تركيا تنفذ العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما بمجال الكهرباء إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي أي نحو (2.25 مليار دولار أمريكي).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية