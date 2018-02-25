جامعة عمر المختار تستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها

البيضاء 25 فبراير 2018 (وال)- تعتزم كلية العلوم في جامعة عمر المختار، تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها .

هذا وستقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 24 – 26 من شهر أبريل المقبل، بمشاركة متعددة من كافة الجامعات الليبية والعربية .

وتقام المؤتمر انطلاقاً من الدور المنوط بجامعة عمر المختار، لتطوير البحث العلمي وتوفير المناخ البحثي لطلاب العلم، وأعضاء هيأة التدريس بالجامعات الليبية، وضمن الخطة العامة للبحث العلمي المعتمدة من قبل رئيس الجامعة، وعميد كلية العلوم في الجامعة . (وال – البيضاء ) ب ع/ ر ت

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