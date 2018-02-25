سلامة: ندعم وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الليبية

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الأحد، على دعم برامج عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، من خلال التنسيق مع نقاط الاتصال المعتمدة لدى الوزارة مستقبلا في قضايا النازحين داخليا.

وناقش سلامة خلال لقائة بوزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة بطرابلس، القضايا الملحة المتعلقة بشؤون النازحين والمهجرين وسبل توفير الدعم الإنساني لهم، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام بفيسبوك.

واتفق جلالة وسلامة على أن التنسيق المسبق فيما يتعلق بملف النازحين، ضمن إطار المصالحة الوطنية، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، وبما يتفق مع أولويات حكومة الوفاق الوطني لدعم الاستقرار.

وبحث الطرفان رؤية الوزارة في معالجة المسائل المتعلقة بإنهاء معاناة النازحين، التي من أهمها عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم.

وتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساعدات إنسانية للمهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب الدائرة في ليبيا، عبر منظماتها المختلفة.

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