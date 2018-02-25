انطلاق المهرجان الثاني للتسوق بسبها

برعاية صندوق دعم تشغيل المرأة وبإشراف تنسيقية المجتمع المدني بحي القرضة بمدينة سبها انطلق صباح اليوم الاحد مهرجان التسوق العائلي الثاني والذي يتضمن منتوجات الاسر من مقتنيات وتحف وهدايا ومواد غذائية تم تصنيعها محليا للمساهمة في الإكتفاء الذاتي وتشجيع الصناعات المحلية

يشار الى ان الدورة الاولى للمهرجان لاقت نجاحا كبيرا في عدد المشاركين من الاسر المنتجة وإقبال المواطنين للتسوق من المهرجان رغم ما تعانية مدينة سبها من شح في الوقود وعدم توفر للسيولة المالية بالمصارف والظروف الامنية التي تمر بها مدينة سبها

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