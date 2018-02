«داخلية الوفاق» تعلن وصول «الزورق 106» لتأمين الساحل البحري الليبي

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وصول الزورق رقم 106 إلى ميناء الخمس البحري، اليوم الأحد، لتأمين الساحل البحري الليبي من منطقة تاجوراء إلى زليتن شرق العاصمة طرابلس.

ومن جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد طارق شنبور، في تصريحات صحفية، أن الزورق جاء من ميناء بنزرت في تونس وأُجريت له الصيانة بموجب اتفاقية مبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 2013 حيث انضم للزورقين 109 و111 بميناء الخمس.

وجدير بالذكر أن ادارة أمن السواحل تعاني من نقص في الزوارق البحرية، وطالبت السلطات الإيطالية بتوفير 4 زوارق إضافية؛ لمراقبة السواحل والحد من الهجرة غير الشرعية.

