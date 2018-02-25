وفد برقة للمصالحة يغادر سبها بعد اجتماعات مع وفود القبائل المتنازعة

غادر أمس الأول الجمعة مطار تمنهنت وفد برقة للمصالحة بعد محاولاته التي قام بها لتقريب وجهات النظر بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان من جهة وقبيلة القذاذفة من جهة أخرى

وعلم مراسل بوابة افريقيا الإخبارية بمدينة سبها ان الوفد غادر المدينة حاملا معه تقارير مستوفيه عن شروط القبائل المتنازعة من اجل الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف

يشار الى ان وفد برقة للمصالحة تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وبرعاية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

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