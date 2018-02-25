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مستشفى المرج العام يستلم عدد من الأجهزة الطبية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 25 فبراير 2018 (وال)- استلمت مستشفى المرج العام أمس السبت، شحنة مساعدات مقدمة من منظمة الأمل والحياة الخاصة بمرضى الأورام .

هذا ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتشبيك بين القطاع العام والمنظمات الأهلية .

وقال رئيس منظمة الأمل والحياة الخاصة بمرضى الأورام الفخري   بلحمد بوشناف – لوكالة الأنباء الليبية – إن الدعم يعتبر كدفعة  أولى، وهو بمثابة واجب وطني اتجاه المرضى، والحالات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة، وتقديراً للمجهودات المبذولة لخدمة المجتمع والإنسانية .

وأضاف بوشناف أن الشحنة المساعدات تمثلت في عدد من الأجهزة لقياس ضغط، وسماعات طبية، ورؤوس أسطوانات الأكسجين . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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