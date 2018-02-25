المؤقتة توافق على تنفيذ مشروعات في طبرق بقيمة 12 مليون دينار

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالسماح لبلدية طبرق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المباشرة العامة بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالبلدية في حدود مبلغ 12 مليون دينار.

وبين القرار رقم 21 لسنة 2018 انه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

وأرفق القرار بكشف بالاحتياجات الضرورية والعاجلة للبلدية والمتضمنة مشروع صيانة الطرق القائمة وتنفيذ طرق تربط الأحياء السكنية بقيمة ستة ملايين دينار، لتكون مسارات موازية للطريق الدائري وسط المدينة بطول 16 كلم، لحل مشكلة الكثافة المرورية داخل المخطط العام للمدينة،

ويشمل القرار التعاقد على صيانة وتطوير محطات رفع الصرف الصحي (1و4و7) بقيمة 1.2 مليون دينار، وتنفيذ وصيانة خطوط وشبكات المياه لعدد من الأحياء السكنية وسط المدينة بقيمة 1.5مليون دينار، وصيانة محطة المعالجة الرئيسية (العودة) بقيمة 800 ألف دينار بالإضافة إلى تنفيذ وصيانة خطوط وشبكات الصرف الصحي لعدد من الأحياء السكنية وسط المدينة بقيمة مليون واحد دينار، وتنظيف غرف وقنوات وممرات تصريف مياه الأمطار بقيمة 300 ألف دينار، و إنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار بقيمة 120 ألف دينار

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