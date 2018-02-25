سلامة يوجّه أنظاره نحو تاورغاء

218TV|رصد إخباري

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أزمة نازحي تاورغاء إلى جانب وزير الدولة لشؤون المهجّرين والنازحين يوسف جلالة اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع عملية عودة أهالي تاورغاء التي تعثرت بعد أن كان من المقرر أن تتم في الأول من فبراير الجاري.

وأطلع سلامة جلالة على نتائج الخطوات التي قامت بها البعثة الأممية إلى ليبيا في طريق المصالحة الوطنية الشاملة.

وعاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى تكثيف لقاءاته مع المسؤولين الليبيين مؤخراً في طرابلس، بعد انقطاع وجيز تخلله مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وضمن سلسلة اجتماعاته التقى المبعوث الأممي في الـ21 من فبراير الجاري وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، لمُناقشة نتائج اللقاءات التي عقدت مؤخراً بشأن ليبيا.

والتقى سلامة رئيسي لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبدالسلام نصية، وموسى فرج، في الـ20 من فبراير الجاري لبحث سبل تعزيز التوافق بين المجلسين.

وعقد المبعوث الأممي لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي حيث بحث إلى جانبه آخر المستجدات على الساحة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية