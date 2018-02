«تشغيل المرأة» يطلق المهرجان الثاني للتسوق العائلي بسبها

المتوسط:

أطلق صندوق دعم تشغيل المرأة، صباح اليوم الأحد، مهرجان التسوق العائلي الثاني، بحي القرضة بمدينة سبها تحت إشراف تنسيقية المجتمع المدني.

ويتضمن المهرجان منتجات الأسر من مقتنيات وتحف وهدايا ومواد غذائية تم تصنيعها يدويًا ومحليًا في إطار تشجيع الصناعات المحلية للاكتفاء الذاتي.

وجدير بالذكر أن المهرجان الأول للتسوق لاقى نجاحا كبيرا حيث شارك به عدد كبير من الأسر المنتجة وشهد إقبال كثيف رغم ما تعانيه مدينة سبها من شح في الوقود وعدم توفر للسيولة المالية والظروف الأمنية.

