مصادر اقتصادية: الحكومة تدرس بجدية تحريك سعر الدينار

قالَ نعمان البوري الخبير الاقتصادي الليبي من مقر إقامته في سويسرا، إن الحكومة الليبية تتحدث علي تغيير سعر الصرف وليس التعويم.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر اقتصادية في ليبيا، إلى أنّ الحكومة تدرس بجدية تحريك سعر الدينار، لكن ليس تحريرًا كاملاً.. وتغيير سعر الصرف فقط.

وتابعت المصادر، أنَّه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الموعد المناسب، لكن «كلما تزداد الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي في السوق السوداء.. تزيد فرص التطبيق».

ولفتت مصادر مقربة من الحكومة الليبية، إلى أنَّ «عام 2018 سيكون فاصلاً بالنسبة للعملة… لدينا خيارات عدة: تغيير سعر الصرف أو تحسينه عبر إجراءات تخص الدعم».

