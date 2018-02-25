مقتل فتاة وإصابة سيدة برصاص عشوائي في سبها

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، أن فتاة قُتِلتْ السبت؛ وجُرِحتْ امرأة نتيجة إطلاق مجهولين النار على حافلة تنقل موظفات، وطالبات بالقرب من مركز سبها الطبي.

وأوضح الوافي أن الفتاة البالغة 15 سنة أصيبت برصاصة اخترقت كتفها واستقرت في صدرها، وتعذر على المسعفين إنقاذها، بينما أصابت طلقة أخرى امرأة في الـ40 من عمرها في ساقها وقد تلقت العلاج، وهي بحالة جيدة.

وجدد الوافي دعوة مركز سبها الطبي لجميع أطراف النزاع في المدينة إلى تجنيب المركز والمدنيين الاشتباكات التي يشهدها المدخل الجنوبي للمدينة، مستنكرا استهداف المرضى والمارة بجانب المركز الطبي الوحيد في المدينة والجنوب، بحسب وصفه.

يذكر أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها يشهد اشتباكات مسلحة بين أطراف لم يقع تحديد هويتها حتى الآن من قبل الجهات المحلية بالمدينة.

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