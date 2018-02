جامعة «عمر المختار» تطلق المؤتمر الدولي الثالث للعلوم

المتوسط:

عقدت كلية العلوم بجامعة عمر المختار، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية وتطبيقاتها، بمشاركة العديد من الجامعات الليبية والعربية.

وأوضحت الجامعة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الأحد، أن فعاليات المؤتمر ستستمر حتى 26 من شهر أبريل المقبل.

وأضافت الجامعة، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الدور المنوط بجامعة عمر المختار، لتطوير البحث العلمي وتوفير المناخ البحثي لطلاب العلم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

وجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن الخطة العامة للبحث العلمي المعتمدة من قبل رئيس الجامعة، وعميد كلية العلوم في الجامعة.

